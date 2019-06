Com brindes e programação especial, empresários querem surpreender no Dia dos Namorados

Alguns empresários campo-grandenses estão animados para as vendas do Dia dos Namorados e usarão do bom gosto para que essa data se torne ainda mais especial. O JD1 Notícias falou com gerentes e proprietários de estabelecimentos de diversos setores sobre a opinião e a expectativa para este dia 12 de junho.

Para o dono do sex shop Mundo Proibido , Frederico Moraes, as vendas no Dia dos Namorados são comparadas ao Natal, em outros setores. “Estamos otimistas, preparamos muitas novidades em lingeries, fantasias, estamos bem abastecidos nos produtos, com marcas de qualidade”, destacou.

O empresário disse ainda que há uma variação grande quanto ao produto mais procurado, mas destacou três: lingeries, cosméticos e vibradores. “Tem gente que é mais romântico, ou mais sexy, há aquela pessoa que quer implementar”, contou, ao lembrar-se que, nesta data, muitos clientes buscam gel comestível e excitante.

Há 27 anos trabalhando no ramo de farmácias, o farmacêutico-gestor da Farmácia Kapital, Daniel Sartori, afirmou que não há um movimento consideravelmente grande referente à “data dos apaixonados”, no setor. Apesar disso, Daniel destaca que o público gay procura as farmácias para comprar lubrificante e preservativo neste dia.

Apesar de ver a data como um “dia normal”, o proprietário do bar e restaurante Canto do Cupim , Gustavo Venturini, optou por agradar os clientes que escolherem seu estabelecimento para comemorar. Além da promoção de cerveja Antártica Original, em dobro, o empresário vai presentear cada cliente com uma taça de vinho. “Não precisa estar acompanhado, quem chegar aqui vai ganhar”, destacou.

O gerente da Cervejaria do Prosa , Cleuneds dos Santos, vê a noite como uma data muito especial. “É o amor, a celebração a uma das coisas mais antigas. Minha expectativa é alta, esperamos alcançar um público grande. Não somente os casais, mas todos que quiserem aproveitar a noite, todos os casais e solteiros serão aguardados e muito bem recebidos neste dia”, destacou ao informar que, nesta data, o estabelecimento oferecerá um menu sofisticado sem perder a originalidade sul-mato-grossense.

Já Roberto Ferreira e sua esposa Patrícia, proprietários do Saideira Classic Bar , aguardam, como nos anos anteriores, bom movimento. “Esse é o terceiro ano que fazemos uma noite especial para o Dia dos Namorados e decoramos o bar, fica bem lindo, com jantar a luz de velas, pétalas de rosas e o bar inteiro decorado”, descreveu Patrícia.

Por falar em rosas, o gerente da floricultura Pantanal Garden , Reinaldo Medina, destacou que a venda de rosas, especialmente vermelhas, costuma aumentar neste período. “É um período também que vendemos muitos buquês de rosas vermelhas, esperamos um aumento de 25% nas vendas, em relação ao ano passado”, afirmou.

Aos que preferem uma programação musical, a sambista Juci Ibanez fará um show especial para os apaixonados, no Sesc Morada dos Baís . “Cantarei alguns sambas mais antigos, românticos, interpretando Clara Nunes, Só Pra Contrariar, Art Popular, Péricles, também quero homenagear Beth Carvalho”, disse. Juci espera “casa cheia”.

Para apimentar “as noites mais calorosas”, o motel Ipacaraí , um dos mais tradicionais da capital, reserva uma surpresa a seus clientes. A gerente Alessandra Amorim preferiu não revelar de que se trata, mas garantiu que no dia os brindes serão colocados em cada quarto. “Esperamos um movimento grande, assim como em todos os anos, já fizemos, inclusive, algumas reservas”, informou.

O JD1 deseja, aos apaixonados, um ótimo Dia dos Namorados. Para conferir, com detalhes, cada programação e promoção citada nesta reportagem, clique nos links relacionados aos estabelecimentos e escolha qual é o melhor para você e a pessoa amada.

