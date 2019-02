Com mudança de horário, Detran-MS alerta sobre cuidados no trânsito

Saiba Mais Geral Amanhã termina o horário de verão em dez estados e no DF

Os moradores de dez estados e do Distrito Federal, atrasaram o relógio em uma hora, a partir da 0h de domingo (18), quando encerrou o período de horário de verão 2018/2019. Com a mudança de rontina especialistas do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), alertam motoristas para cuidados redobrados ao dirigir.

O médico credenciado do Detran-MS, especialista em medicina do tráfego, Jorge Vasconcelos, explica que quando ocorre uma mudança de horário, o organismo pode ter dificuldade para se adaptar.

“Com a mudança do horário, aumentam as chances de a pessoa ter sonolência, lentidão de raciocínio, perda de memória, ansiedade, baixa autoestima e variações no humor, o que pode influenciar diretamente no ato de dirigir”, ressalta o médico.

O gestor de Educação e Segurança de Trânsito do Detran-MS, Nedis Gonçalves, explica que nos primeiros dias de adaptação é exigida uma atenção redobrada ao volante e na direção defensiva.

Nedis comenta algumas dicas para minimizar o cansaço em qualquer período, principalmente na primeira semana de adaptação. “É necessário dormir mais cedo, evitar dirigir após a ingestão de alimentos pesados, inclusive após o almoço e evitar viajar à noite e sozinho”, conclui.

