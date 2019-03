Combate ao furto de energia inicia em motel e acaba na conveniência

A Energisa realizou ação de combate ao furto de energia, na capital, na manhã desta quinta-feira (28). Os locais vistoriados foram casa, conveniências e até um motel com irregularidades teve a presença dos agentes fiscalizadores.

A ação contou com 20 equipes da Energisa, Pericia e Polícia Civil que deu apoio através da 5ª DP (Delegacia de Polícia). Foram vistoriados 120 pontos suspeitos, sendo constatado furto de energia em 52 deles. Esses clientes foram autuados e devem pagar pela energia consumida durante o período da fraude. Ao todo, 20 equipes da Energisa participaram da ação.

Uma residência e um Motel na Rua General Alcoforado, na Vila Piratininga, foram alvos da operação, na residência, foi constatado que o relógio de energia havia um furo. Já no motel, era um patrão trifásico, mas duas fazes estavam ligadas no mesmo local, fazendo com que o consumo de energia do motel fosse menor.

Os agentes foram até uma casa de carne na que fica na avenida Paulista com a Bandeiras, lá foi constatado duas irregularidades, uma é que a energia que foi cortada estava religada, a outra foi no relógio de energia que havia sido feito uma alteração por dentro.

Duas conveniências próximas na avenida Guaicurus, acabaram sendo alvos da operação, em uma dos estabelecimentos, os agentes constataram que havia sido feito um”jacarezinho” (é quando puxa a energia direto do fio de alta tensão) e ainda um fio estava sendo puxado da rua de trás da conveniência.

O gerente de combate a perdas da Energisa, Ercílio Diniz Flores, disse que quando os comércios fizer esse tipo de fraude, a uma concorrência desleal com os que pagam certo, pois o estabelecimento pode baixar os preços e ganhar da concorrência.

Somente em 2018, foram realizadas na área de concessão da Energisa, 107 mil inspeções de combate a furtos de energia, que geraram 17,2 mil autuações. A energia calculada durante o período irregular corresponde ao consumo mensal das cidades de Corumbá e Ponta Porã. O prejuízo com furto de energia causou um impacto de R$ 141 milhões no caixa da empresa, deixando de arrecadar R$ 4 milhões de impostos para o governo do Estado.

Cerca de 100 clientes são autuados diariamente pelo furto de energia. Em 2019, já foram realizadas 20 mil fiscalizações nos municípios do estado e foram identificados 3,8 mil autuações.

As inspeções foram realizadas com base em informações do Centro de Inteligência de Combate a Perdas que monitora constantemente o comportamento de consumo dos clientes. A Energisa atua em todo o estado no combate a furtos de energia, uma obrigação regulatória determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O furto de energia, mais conhecido como “gato”, é crime e gera impacto nas tarifas de clientes regulares. A pena para quem comete a fraude varia de 2 a 8 anos e para quem é beneficiado pela fraude, de 1 a 4 anos.

Vale lembrar que para denunciar casos de furto de energia, o cliente pode entrar em contato pelo Canal de Atendimento - Call Center 24 horas: 0800 722 7272, pelo aplicativo Energisa ON e pelas Redes Sociais.

Diariamente a empresa recebe cerca de 350 denúncias de irregularidade, o que mostra que a sociedade não aceita mais essa prática.

