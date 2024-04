Condutor agora pode fazer consulta digital de veículos apreendidos em pátios da Capital

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), disponibilizou uma ferramenta digital, para identificar o pátio credenciado para onde o veículo foi recolhido e iniciar os procedimentos de resgate, o cidadão pode consultar todo o trâmite de forma online.

Para ter acesso, basta entrar no portal de serviços "Meu Detran" ou pelo aplicativo "Detran MS". Para acessar, é necessário estar logado, e disponibilizar as informações do veículo. Após o preenchimento dos dados, o sistema indicará a localização do bem e os débitos a serem pagos.

No pátio, o proprietário contará com um guichê de atendimento, e pode ter acesso a todas informações pertinentes ao veículo. “O cidadão poderá regularizar os débitos do veículo para liberação. Se for da vontade desse proprietário, pode optar por parcelar em até 12 vezes no cartão”, explicou a gerente regional de Campo Grande, Juliana Castro.

Desde fevereiro a liberação de veículos recolhidos durante operações de fiscalização é feita diretamente nos pátios credenciados pelo Detran-MS, na Capital. Em dois meses de operação, dois pátios contabilizam aproximadamente 300 liberações, entre elas a regularização de mais de 100 veículos.

Antes da ferramenta digital, o proprietário precisava ir até a sede do Detran-MS para buscar informações sobre o veículo e levantar os débitos existentes. O próximo passo era ir até o pátio e fazer os ajustes necessários. Feito isso, voltava ao Detran para buscar o requerimento de liberação, que permitia a retirada do veículo no pátio.

O novo serviço permite ao proprietário fazer a negociação e resgatar o veículo no mesmo lugar e oferece inúmeros benefícios, agilidade e economia.

