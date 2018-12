Confira os "feriadões" e feriados de 2019

Com dez feriados nacionais e um estadual, os sul-mato-grossenses terão 11 datas comemorativas em 2019. Mas “apenas” seis delas poderão ser aproveitadas como folgas, pois Tiradentes e a Páscoa caem um domingo, já o da Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados serão no sábado. Dentro dos feriados nacionais e estaduais, teremos a Sexta Feira Santa, Divisão do estado de Mato Grosso do Sul e Proclamação da República em uma sexta-feira. E ao todo serão sete pontos facultativos que são Carnaval, Corpus Christi, Nossa Senhora Aparecida, Dia do Professor e do Servidor Público. A população poderá usufruir dos “feriadões” que acontecem no próximo ano que são as datas que caem durante a semana como Dia de Santo Antônio, Corpus Christi e o Dia do Professor.

Confira o Calendário de feriados Mato Grosso do Sul 2019

Ano Novo: terça-feira, 1º de janeiro – feriado nacional

Carnaval: segunda-feira, 4 de março - ponto facultativo

Carnaval: terça-feira, 5 de março - ponto facultativo

Carnaval: quarta-feira, 6 de março - ponto facultativo

Sexta-Feira Santa: sexta-feira, 19 de abril - feriado nacional

Dia de Tiradentes: domingo, 21 de abril - feriado nacional

Páscoa: domingo, 21 de abril - feriado nacional

Dia do Trabalho: quarta-feira, 1º de maio - feriado nacional

Dia de Santo Antônio (padroeiro de Campo Grande): quinta-feira, 13 de junho - feriado municipal

Corpus Christi: quinta-feira, 20 de junho - ponto facultativo

Aniversário de Campo Grande: segunda-feira, 26 de agosto – feriado municipal

Independência do Brasil: sábado, 7 de setembro - feriados nacionais

Divisão do estado de Mato Grosso do Sul: sexta-feira, 11 de outubro – feriado estadual

Nossa Senhora Aparecida: sábado, 12 de outubro – feriado nacional

Dia do Professor: terça-feira, 15 de outubro - ponto facultativo

Dia do Servidor Público: segunda-feira, 28 de outubro - ponto facultativo

Dia de Finados: sábado, 2 de novembro - feriados nacional

Proclamação da República: sexta-feira, 15 de novembro – feriado nacional

Natal: quarta-feira, 25 de dezembro - feriado nacional



