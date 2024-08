Conseguiu pagar as contas? Nubank fica fora do ar durante a manhã deste sábado

Usuários do Nubank relatam que o app está fora do ar e não conseguem realizar pagamentos e transferências neste sábado (17). Nas redes sociais, também há relatos de dificuldade para fazer Pix utilizando a plataforma em celulares Android e iPhone (iOS).

Segundo o Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, o problema começou por volta de 8h e somou mais de 900 reclamações às 9h. A maioria dos registros está relacionada a dificuldade para fazer operações, mas também há usuários com problemas no login.

A falha no aplicativo gerou um aumento de buscas no Google sobre o tema. O Google Trends mostra que termos como “Nubank fora do ar", "Nubank fora do ar hoje", "Nubank não abre", "erro Nubank" foram alguns dos mais buscados na última hora.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também