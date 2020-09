Consórcio Guaicurus pagará R$ 8 mil a mulher que torceu o tornozelo em terminal

O juiz da 9ª Vara Cível de Campo Grande, Mauricio Petrauski sentenciou Consórcio Guaicurus a indenizar Creuza Ferreira de Medeiros, que sofreu um acidente no terminal localizado em frente à escola Hércules Maymone.

O acidente aconteceu no dia 22 de outubro de 2016, Cleuza conta que ao desembarcar no terminal, pisou em um buraco que existia na época e acabou torcendo o tornozelo. A mesma ainda disse que ficou sem poder trabalhar por um período de 90 dias e perdeu o emprego devido ao acidente e com toda a situação seu psíquico foi abalado.

O magistrado considerou todas as provas verdadeiras, desde receitas médicas e prontuários de atendimentos. O consórcio vai pagar R$ 8 mil por danos morais a Cleuza.

O juiz ainda escreveu na sentença que é “evidente o abalo psíquico passível de ser indenizado diante da fratura no tornozelo que a autora sofreu no terminal ônibus, por negligência do réu quanto ao seu dever de zelar pela integridade daquele local, causando à requerente lesão corporal que a impossibilitou de continuar trabalhando na empresa em que havia sido recém admitida, por meio de contrato de experiência, além de dificultar a obtenção de novas oportunidades de emprego.”

Deixe seu Comentário

Leia Também