Suspeito de furtar fios em terminal se “defende” dizendo que é ladrão de bancos

Um jovem, 26 anos, foi levado para a delegacia, suspeito de furtar fios do Terminal Aero Rancho, em Campo Grande, o local ficou sem energia por conta do crime ocorrido na madrugada desta quinta-feira (23). O suspeito ainda discutiu com os guardas civis, pois se dizia ladrão de bancos e não de fios.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana foi acionada, pois uma pessoa estaria furtando fios de cobre no terminal Aero Rancho e também quebrando o vidro de uma cabina onde ficam fiscais do local.

Ao chegarem no local, a equipe verificou que o autor já havia fugido, então os agentes realizaram rondas pelo local com o objetivo de tentar encontrá-lo. Um rapaz com as mesmas vestimentas do autor, informadas na denuncia, foi encontrado próximo a um supermercado, com fios de cobre e um alicate.

Durante entrevista com os guardas civis, o suspeito informou que não teria cometido ato de vandalismo e que estaria indo ao bairro Hortência consumir drogas. Ele foi levado para a delegacia, como suspeito do crime.

Na abordagem, o suspeito ainda disse que iria processar os agentes, pois eles haviam pego a pessoa errada, já que ele se dizia ladrão de bancos.

