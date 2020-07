Trio de garotas é pego tentando sair do Carrefour com quase R$ 500,00 em compras

Três jovens foram detidas ao tentarem sair do Hipermercado Carrefour, em Campo Grande, sem pagar uma compra de R$ 458,54, os seguranças do local chamaram a polícia, que levou o trio para a delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (22). Cada jovem teria realizado uma compra, a primeira, 22 anos, estava com R$ 100,34 em produtos; a segunda, 21 anos, com R$ 128,52 em compras.

A terceira, 19 anos, com produtos que somaram R$ 229,68. Após serem detidas pelos seguranças, as jovens foram levadas para a delegacia pela Polícia Militar.

Deixe seu Comentário

Leia Também