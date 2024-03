Coronel David diz que Riedel se compromete a discutir demandas militares

Em reunião com o governador Eduardo Riedel (PSDB) na sede do governo ontem (7), o deputado estadual Coronel David (PL), recebeu a sinalização positiva para as demandas dos militares apresentadas pelo parlamentar.

Para atender às necessidades financeiras dos militares, um dos temas em destaque foi o retorno dos 7 níveis salariais. Coronel David também apresentou um anteprojeto ao governador que permite o direito ao ingresso no último nível salarial aos militares da reserva remunerada (com 30 anos de serviço prestados), assim como aos seus pensionistas. Atualmente, os militares e pensionistas nesta situação estão no penúltimo nível salarial.

O novo Quadro de Distribuição de Efetivo e a convocação dos remanescentes dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também foram discutidos. “Riedel se comprometeu a convocar uma reunião para discutir as demandas com os comandantes-gerais e presidentes de entidades de classe, a fim de dar a resposta oficial do governo”, informou o deputado.

