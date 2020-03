Corpo de Bombeiros de MS ganha caminhão novo com 60m de escada

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul recebeu em Campo Grande, um caminhão equipado com uma escada de 60 metros de altura adquirido da empresa alemã Magirus, para substituir a autoescada mecânica de 1970, que estava sem condições de uso desde 2015.



O equipamento com o dobro da altura da escada anterior, é a segunda maior do mundo e a maior da época em que o processo de compra internacional teve início, em 2018.

Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, a nova autoescada mecânica de 1,5 milhão de euros foi adquirida atendendo uma solicitação antiga da corporação.“Era uma reivindicação antiga, feita para governos anteriores. É uma aquisição importante para Campo Grande porque é um equipamento que vai reforçar a capacidade de salvamento e combate a incêndio em alturas elevadas. Estamos melhorando a nossa capacidade de salvamento”, explicou o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Joilson do Amaral.

Além da compra internacional ser mais demorada, a vinda do equipamento sofreu atraso por causa da neve na Alemanha. Ela foi trazida de navio ao Brasil.

Dez bombeiros serão capacitados pelo fabricante para operar a escada e outros cinco para fazer a manutenção do equipamento. A autoescada mecânica deve entrar em funcionamento ainda neste mês.

Para o combate a incêndios, ela opera em conjunto com outro caminhão, com capacidade de 1.000 galões de água. Dois veículos com essa capacidade também foram adquiridos

