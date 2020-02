"Falso" vazamento de gás, movimenta bombeiros, Samu e Defesa Civil

A Companhia de Gás do Mato Grosso do Sul, MS Gás, realizou na manhã desta quinta-feira (13), uma simulação de atendimento de emergência, envolvendo vazamentos de gás, na Travessa José Bacharel com a Sete de Setembro, ao lado do Mercadão.

Na ação realizada em parceria com a Agetran, Defesa Civil, Samu, Bombeiros, ocorre a simulação de um acidente durante a manutenção em uma rede de infraestrutura de serviços públicos onde a retro está escavando, um carro bate no retro e com o susto o operador acerta a rede de gás. Os dois membros que estão nos veículos se machucam, e os bombeiros são acionados para o resgate de uma vítima presa nas ferragens. Então, a MSGÁS é acionada para conter o vazamento.

De acordo com a assessoria da MS Gás, a simulação é para treinamento para que a equipe técnica da companhia, bem como o Corpo de Bombeiros, Samu e Defesa Civil em uma simulação muito próxima à realidade, com envolvimento de “vítimas”, e num local com bastante movimento.

Ao JD1, o coordenação do da ação, explica que a medida para contenção do vazamento é feita pelo técnico, que é acionado através nosso 0800-647-0300, e a partir daí ele faz o atendimento no local, com o controle (fechamento) das válvulas mais próximas ao vazamento para que o gás cesse no local do acidente.

O técnico fica no local do vazamento medindo a quantidade de gás ainda remanescente até que os níveis sejam seguros para que o corpo de bombeiros e o Samu possam realizar suas atividades de socorro e salvamento.

Esse simulado é realizado a cada dois anos, sendo intercalado com treinamentos teóricos e simulados teóricos na empresa. Aproximadamente 80 profissionais, entre MSGÁS, SAMU, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil participaram do evento.

