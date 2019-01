Corpo de criança afogada é encontrado no Rio Miranda

Corpo de Bombeiros achou o corpo da menina de seis anos, que foi levada pela correnteza na manhã de ontem (21), no rio Miranda. A equipe retomou as buscas pela criança na manhã desta terça-feira.

Segundo o capitão Vinicius Gonçalves, o corpo foi encontrado por volta das 10h30 e a 450 metros abaixo do local onde houve o afogamento e contou com ajuda da Polícia Ambiental para finalizar as buscas.

O caso

A menina estava com o pai e mais dois menino brincando no rio Miranda, quando o irmão menor começou a se afogar. Ela ajudou o pai a prestar socorro ao irmão, e por um descuido, a menina foi levada pela forte correnteza.

Deixe seu Comentário

Leia Também