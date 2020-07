Covid-19: Estado de Joel Silva inspira cuidados, mas radialista não foi entubado

O radialista e jornalista Joel Silva que já estava internado devido a Covid-19, causou preocupação em amigos e ouvintes no início da tarde de hoje.

A mensagem postada por Joel dizia. “Amigos vou pra UTI, que Deus abençõe a todos. Não poderei mais responder. Poupem a Neia, ela responderá no tempo dela. Orem por nós”.

Imediatamente após a mensagem ir ao ar em vários grupos da rede social, internautas manifestavam preocupação com o estado de saúde do apresentador do programa “Capital Meio dia" da Rádio Capital.

De acordo com informações obtidas com funcionários do Hospital El Kadri, o estado de saúde de Joel inspira cuidados, mas até agora ele não precisou ser entubado.

Silva estaria no sétimo andar, em isolamento total.

Deixe seu Comentário

Leia Também