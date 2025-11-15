Criança brasileira perde dois dedos em agressão dentro de escola em Portuga

Um estudante brasileiro de 9 anos teve dois dedos decepados após um ataque dentro de uma escola em Cinfães, no centro de Portugal. O caso ocorreu na segunda-feira (10) e foi divulgado pela mãe da criança, Nívia Estevam, nas redes sociais.

Segundo Nívia, o filho, José Lucas, havia acabado de entrar no banheiro quando dois colegas o seguiram e fecharam a porta sobre seus dedos, pressionando até a amputação. O menino precisou se arrastar para pedir socorro. Funcionárias da escola estancaram o sangue, aplicaram gelo e ligaram para a família, mas relataram apenas que os dedos haviam sido “esmagados”.

A mãe afirma que só soube da gravidade ao ouvir que uma ambulância seria acionada. Ela também denuncia que partes dos dedos foram descartadas pela escola, enquanto outras foram entregues aos paramédicos.

José Lucas passou por uma cirurgia de três horas. Os médicos não conseguiram reimplantar os dedos, mas utilizaram parte de um deles para cobrir a área com exposição óssea. Ele perdeu parte do indicador e do dedo maior, ficou internado por um dia e já recebeu alta.

Nívia relata que o filho já vinha sofrendo agressões na Escola Básica da Frente Coberta, como puxões de cabelo, pontapés e marcas no pescoço e que as queixas foram minimizadas pela direção, que chegou a afirmar que “crianças mentem”. A limpeza rápida do local do ataque, ainda coberto de sangue, teria sido feita para “não assustar as outras crianças”.

A escola abriu um inquérito interno, comunicou o caso à polícia portuguesa e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens designou uma assistente social. O Ministério da Educação de Portugal ainda não se manifestou. A família pretende acionar a Justiça e conta com apoio jurídico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também