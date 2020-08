Criança e bebê são socorridos por médico após capotamento

Um bebê e uma criança foram resgatados por um médico após o capotamento de um veículo, BR-060, ne manhã desta sexta-feira (14), na região do Paraíso da Águas. No momento do acidente, o carro estava ocupado por outras três pessoas.

Pouco minutos após o acidente, o médico passou pelo local e parou para prestar socorro. Uma das vítimas, mulher também foi socorrida pelo profissional da Saúde, que levou ela e as crianças até Camapuã.

Conforme as primeiras informações, a família seguia pela rodovia quando o motorista teria perdido o controle da direção, causando o capotamento do carro.

Segundo o site BNC Notícias, pai e filho foram levados ao PAM (Pronto Atendimento Médico). Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

