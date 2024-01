Curso de brincadeiras e jogos capacita professores e acadêmicos de Educação Física

Uma capacitação promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) vai realizar o curso de “Jogos e brincadeiras entre desafios e possibilidades”.

As aulas ocorrerão em Costa Rica entre os dias 5 e 7 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 5/02.

A capacitação é voltada a acadêmicos e profissionais de Educação Física do município e região e as vagas são limitadas. Serão abordados conceitos e definições de jogos e brincadeiras tradicionais como pular corda e cantigas de rodas, assim como seu contexto por espaços, na atualidade e nas etapas da vida, além da construção de brinquedos com materiais alternativos.

“Essa formação proporciona reflexões aprofundadas sobre o papel dos jogos e das brincadeiras no desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social das crianças e adolescentes em diversos contextos educacionais. Por meio da exploração do resgate de brincadeiras, jogos e antigos articulados com o brincar na atualidade”, explica a professora Cláudia Diniz de Moraes, ministrante do curso teórico-prático.

Serão emitidos certificados com carga horária de 20 horas ao final do curso, que poderá ser emitida pela plataforma online Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

Para mais informações, o é telefone (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp.

