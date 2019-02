Curso mostra a importância da participação paterna durante a gestação

Saiba Mais Oportunidade Unimed realiza curso gratuito para gestantes este mês

O primeiro curso de 2019 do programa de prevenção “Casal Grávido” aconteceu na manhã do último sábado (9) na Cassems em Campo Grande e Dourados. O programa foi criado em 2011 e tem como objetivo proporcionar atenção, esclarecimentos e instruções para o casal sobre o desenvolvimento saudável do bebê desde o útero. Os cursos também buscam prevenir os principais problemas que possam aparecer por meio de palestras e aulas práticas com profissionais das áreas relacionadas à saúde do bebê e da mãe.

O curso começa com uma sessão de terapia craniossacral, técnica manual que utiliza o sistema craniossacral para aliviar dores e disfunções, com a terapeuta Sonia Mani Menabreaz, que explica que a prática contribui com as mudanças físicas, emocionais e hormonais que procedem à gravidez. “A craniossacral ajuda a aliviar as dores, além de ser relaxante. Para o bebê, diminui as cólicas e o refluxo. A intenção da terapia é fazer o casal parar para gestar, relaxar e se dar conta do que está acontecendo”.

Sonia Menabreaz também ressalta a importância da figura paterna no processo da gestação e explica que a terapia crânio-sacral contribui com a conexão entre o casal. “Os homens chegam com um pé atrás e saem conectados com a mulher, com o bebê e com ele mesmo. Tem homem que chora, se abre para essa coisa que é a gravidez. O homem é incentivado a ser durão no dia a dia e essa é uma forma de abrir a visão à outras possibilidades”.

Um dos principais objetivos do programa de prevenção Casal Grávido é garantir a participação de ambos os pais para ressaltar a importância da interação do casal para o crescimento saudável do bebê. A enfermeira Ana Paula de Castro Aguiar participa pela segunda vez do encontro e afirma que encontrou novas informações. “A iniciativa é muito interessante por parte da Cassems, com certeza tive as minhas dúvidas esclarecidas e os profissionais são muitos capacitados, com informações atualizadas”.

O empresário João Batista Aguiar Filho, companheiro de Ana Paula, destaca que a primeira participação foi mais intensa para o aprendizado do casal e agora, é para relembrar da importância dos primeiros cuidados para o bebê. “A participação dos dois é fundamental porque mesmo que o bebê seja mais dependente da mãe, o pai tem que dar apoio em todo momento”.

Os primeiros cuidados com o bebê são explicados pela pediatra Ariane Maia. “As palestras são importantes principalmente para os pais de primeira viagem que não tiveram contato com um bebezinho em casa. A amamentação, troca de fralda, limpeza ou banho são fundamentais. Esse cuidado previne a depressão pós-parto e a convivência com a família é mais fácil”.

