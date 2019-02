Unimed realiza curso gratuito para gestantes este mês

Saiba Mais Política Senado vota adicional de insalubridade para gestantes na terça

O 64º Curso para Gestantes será realizado em quatro encontros no mês de fevereiro, as inscrições foram abertas e as vagas são para as gestantes e possuem vagas limitadas, o aprendizado será realizado pela Unimed Campo Grande.

Para aumentar o aprendizado dos casais que aguardam a chegada do bebê, serão realizadas diversas palestras com especialistas das áreas de obstetrícia, pediatria, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia e anestesiologia.

Durante os encontros, os futuros papais serão munidos de informações pertinentes e essenciais sobre a escolha da via de parto; nutrição no período da gestação e de amamentação; preparação para o parto e cuidados corporais na gestação; recepção do recém-nascido na sala de parto e vacinação na infância; amamentação e cuidados com o bebê; aspectos psicológicos na gestação e pós-parto: a importância de uma rede de apoio; e anestesias em partos.

Os temas serão divididos entre os dias 11, 13, 18 e 20 deste mês, das 19h às 21h, no auditório da Unimed Campo Grande, que está localizada na Rua Goiás, 695 – Jardim dos Estados (entrada pela Rua da Paz).

Informações podem ser obtidas no telefone (67) 3389-2500 ou pelo e-mail [email protected]

