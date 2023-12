De "gurizinho" só o apelido, fortuna bilionária de Luan Santana vaza web

Sarah Chaves, com informações do Diário Prime

Sucesso desde “Meteoro” em 2009, o sul-mato-grossense Luan Santana foi um dos grandes responsáveis por moldar a música sertaneja até o que conhecemos hoje. Completamente estabilizado no mercado, Luan Santana busca sua carreira internacional e está estudando cada passo que dará rumo ao exterior, recebendo uma assessoria de primeira linha.

Com tanto sucesso, o cantor sertanejo acumulou uma lista de bens invejável. Ele é dono de uma mansão dos sonhos em São Paulo, que agora está à venda por R$ 43 milhões, possui uma coletânea de carros de luxo, jatinhos e outros itens que fazem sua lista de bens aumentarem.

Segundo uma matéria publicada no site Diário Prime, Luan Santana tem um patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão. Isso indica que possivelmente Luan Santana é o cantor sertanejo mais rico do país juntamente a Gusttavo Lima, que tem o mesmo montante, e no âmbito geral é o segundo cantor mais rico do Brasil, ficando atrás apenas de Roberto Carlos, que acumula um patrimônio de mais de R$ 1,5 bilhão.

