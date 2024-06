De mudança para MS, mãe faz denúncia após não conseguir matricular filha em Rio Verde

Morando há poucas semanas na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, no interior de Mato Grosso do Sul, Gabriela Medeiros diz não conseguir matricular a filha em uma escola da cidade, por falta de suporte da unidade de ensino e do Conselho Tutelar. Ao JD1, ela relatou que a Escola Municipal Em Polo Mariza Ferzelli não aceita a documentação necessária via email.

"Minha filha está sem estudar desde que nos mudamos, pois não tenho a transferência da escola dela antiga, que fica em Presidente Prudente (SP)", iniciou.

À reportagem, ela explicou que já entrou em contato com a escola onde a criança de 7 anos estudava o 2º ano do ensino fundamental, para que mandem a transferência da menina. "A escola lá está de acordo de mandar por email a transferência para essa nova escola, mas a secretaria não quer aceitar, sendo que em Campo Grande a escola aceita. Porque no interior é diferente? Isso dificulta a nossa vida", questionou a mãe.

Gabriela afirma estar enfrentando essa situação há 11 dias. "Estão dificultando a matrícula da criança. Já entrei em contato com Conselho Tutelar aqui da cidade também e eles não deram nenhum suporte, dizendo que ela vai ficar sem frequentar a escola mais um mês se eu não ir pessoalmente em São Paulo buscar a transferência. Estão se recusando a aceitar o contato da escola de SP para resolver a situação", disse ela.

O JD1 entrou em contato com a escola Escola Municipal Polo Mariza Ferzelli, que preferiu não falar sobre o assunto. A reportagem também procurou pela Prefeitura de Rio Verde e o Conselho Tutelar do município, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.

