Defensoria promoverá mutirão de atendimentos para migrantes e refugiados em MS

Por meio dos atendimentos da Van dos Direitos, a Defensoria de Mato Grosso do Sul e o Comitê Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas (Cerma/MS) irão promover o evento Migra-Ação Integração no próximo dia 30 de novembro.

Ação busca atender gratuitamente migrantes internacionais em situação de vulnerabilidade e refugiados que moram em Mato Grosso do Sul.

De acordo com os organizadores, serão prestados atendimentos e orientações jurídicas integrais e serviços sociais ao público-alvo, de modo a facilitar a integração delas e deles no Brasil, promover uma qualidade de vida melhor às assistidas e aos assistidos, criar mecanismos para ingresso no mercado de trabalho e permitir o acesso a direitos fundamentais.

Migra-Ação Integração

Data: Sábado (30/11)

Local: Arena do Horto Florestal – Avenida Fábio Zahran, 316, em Campo Grande

Horário: 8h às 12h

