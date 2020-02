“Deixa Falar” vence o desfile das escolas de samba da capital

Com o enredo “Tocando em frente: sou caipira Pirapora”, em homenagem ao cantor e compositor Renato Teixeira, a escola de samba Deixa Falar é a campeã do carnaval 2020 de Campo Grande. A apuração dos votos terminou no início da noite desta quarta-feira de cinzas (26), no Teatro de Arena do Horto Florestal.

Em segundo lugar ficou a Unidos da Vila Carvalho, campeã do ano passado. A escola levou à Passarela do Samba, o tema: “Carvalho com Consciência Negra”.

Presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), Eduardo Neto, afirmou que o desfile deste ano superou as expectativas. “Sempre percorremos um caminho árduo na busca por um carnaval de qualidade e, no final, nossas expectativas são superadas. Agradeço o Governo do Estado e a Fundação de Cultura que nos deram condições e apoio para fazermos o melhor carnaval”, agradeceu Neto.

Na terça-feira(25), o segundo dia de desfile das escolas de samba da Capital levou mais de 4 mil pessoas entre adultos, jovens e crianças à Praça do Papa. Desfilaram as escolas Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho, Deixa Falar e Catedráticos do Samba.

Prestigiando o evento, a diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Mara Caseiro, afirmou que o Carnaval da Capital merece todo o respeito e reconhecimento popular. “Simplesmente maravilhoso! As escolas de samba de Campo Grande trouxeram toda a magia e alegria desta festa cultural do Brasil. Todos os dirigentes das escolas, bem como os integrantes e passistas estão de parabéns pela garra e paixão que apresentaram na avenida”, disse Mara.

Primeira da noite, Igrejinha apresentou o enredo “Escute o trovão, é Xangô chegando”. A escola encantou o público com as cores vermelho e dourado predominantes nas alegorias. Em seguida, foi a vez da Unidos da Vila Carvalho (atual campeã), desfilar na avenida com o tema “Carvalho com consciência negra”. Nos carros alegóricos e nas fantasias, a escola apresentou personagens ou aspectos importantes da cultura negra.

Terceira a desfilar, a campeã deste ano homenageou Renato Teixeira com o tema caipira “Tocando em Frente, sou Caipira Pirapora”. O cantor foi destaque do último carro alegórico da escola. Em meio à chuva, desfilou por último a Catedráticos do Samba com o tema: “Um Brasil de Três Raças”.

Para Mara Caseiro, ver o entusiasmo, o comprometimento e a paixão das pessoas pelo Carnaval deixou ainda mais especial o desfile das escolas de samba de Campo Grande. “Com certeza a garra e a animação de todos os envolvidos fazem o desfile que já é lindo ser ainda mais especial”, afirmou.

PREMIAÇÃO

O prêmio à escola vencedora, que neste ano é a Deixa Falar, é um troféu e medalhas para cada comissão. Neto explica que esse ano não haverá premiação em dinheiro por acordo entre as escolas. “Pela questão da contratação dos jurados de fora, que era um desejo das escolas, a premiação ficou em planilha para ser utilizada com os jurados”, contou.

