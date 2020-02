"Todo ano é a mesma manchete", diz Marquinhos sobre vandalismo no carnaval

O prefeito Marquinhos Trad disse nesta quinta-feira (27), que a ação de vandalismo durante o carnaval deste ano deixou menos "estragos" que em 2019.

Marquinhos informou que ainda não há um balanço dos prejuízos deixados na região da Esplanada Ferroviária, onde aconteceram os principais episódios de destruição de patrimônio público, mas ressaltou que “nem que seja uma tampa de bueiro, já traz prejuízo”.

Além de alguns pontos da orla, foram registradas ocorrência de destruição de faixada de algumas lojas do centro da cidade. “Todo ano é a mesma manchete. Você tem que agir com rigor, o rigor é exercido nos limites das suas atribuições. A solução é afastar cada vez mais essas pessoas. Se elas estão achando que vão acabar com a alegria de 99%, eles estão enganados. Temos um poder judiciário para dar o bom exemplo a elas”, disparou o prefeito.

O prefeito acrescentou ainda que Campo Grande não é a única que sofre com essas situações durante as festas populares.

Deixe seu Comentário

Leia Também