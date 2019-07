Depois de corte de energia, moradores bloqueiam rodovias na capital

Os dois sentidos das rodovias BR-163 e BR-262, foram bloqueados por manifestantes no início da tarde desta quinta-feira (11), em Campo Grande.

Os pontos de interdição se concentram próximos à rotatória que liga as duas rodovias à avenida Guri Marques, centenas de pessoas estão no local reivindicando a posse de uma área no bairro Paulo Coelho Machado e regularização de água e energia.

O local foi alvo de uma operação da Energisa, com o apoio do Batalhão de Choque, nesta manhã contra o corte de “gatos” que deixou 1.200 famílias sem energia. O desligamento da rede de energia aconteceu na área que fica ao lado do conjunto habitacional construído pela empresa mexicana Homex, que abandonou o empreendimento, em 2016.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar acompanham a manifestação e negociam a liberação das pistas. Os manifestantes pedem a presença de representante da prefeitura ou da Energisa.

