Detran abre inscrições para curso de condutores de transporte coletivo

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran), briu as inscrições para o curso de Condutores de Veículo de Transporte Coletivo e Passageiro, com o intuito de formar condutores para que possam atuar conforme suas atribuições legais previstos na Resolução 168 e 358 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

De acordo com o chefe da Escola Pública de Trânsito, Marcos Alexandre Brandão Ramos, o curso tem carga horária de 50horas/aula e as vagas são limitadas.

Para realizar o curso é necessário ser maior de 21 anos, estar habilitado, no mínimo, na categoria “D”, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses.

Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), pena decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer seus direitos e não ter registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores em atendimento ao art. 329, do Código de Trânsito Brasileiro.

Documentos para a matrícula:

- Guia 3032, devidamente paga;

- Original e cópia da CNH válida;

- Consulta Histórico de pontuação/infração.

- Certidão negativa criminal.

As inscrições são limitadas e estão sendo realizadas através do site Detran até sexta-feira (06). Em caso de dúvidas entre em contato através dos telefones 3368 0330 e o 3368 0177.

O curso acontece de 09 a 20 de setembro, das 12h50 às 17h20. Para verificar o edital clique aqui.

