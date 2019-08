Lances para leilão do Detran encerram nesta segunda

Os interessados em arrematar um dos 134 veículos que estão no pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), em Campo Grande, têm até as 17h desta segunda-feira (19) para darem lances pelo sistema on line.

Do total de veículos disponíveis, são 121 motocicletas e 12 automóveis. Além disso, o edital traz também 13 toneladas de material ferroso, material que só poderá ser arrematado por empresas que atestem as exigências de comprovação do ramo de atividade reciclagem siderúrgica.

Os lances ocorrem de forma online e são responsabilidades do leiloeiro oficial cadastrado pelo órgão, Pierri Adri, ocorrendo pelo portal Canal de Leilões, https://www.canaldeleiloes.com.

Três Lagoas

No último dia 16, o Detran-MS deu início a outros dois leilões também com veículos para circulação e sucatas. Desta vez, o edital traz 140 veículos para circulação sendo 131 motos e 9 automóveis que estão apreendidos em Três Lagoas. Serão oferecidas ainda 25 toneladas de material ferroso que seguirão os mesmos moldes do leilão divulgado no início do mês, podendo ser arrematado apenas pro empresas do ramo reciclagem siderúrgica.

Conforme publicado em Diário Oficial do Estado, o leilão é de responsabilidade da leiloeira Aparecida Maria Fixer e seguem até o dia 30 de agosto. O período de visitação será de 26 a 30 de agosto no pátio da leiloeira, que fica em frente a agência do órgão na Rua João M. Montalvão, 288 – Jardim Morumbi das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Os lances poderão ser feitos pelo site http://www.leiloesjudiciais.com.br.

Os leilões fazem parte da Operação Limpa Pátio, desenvolvida pelo Detran-MS para aliviar os pátios de Campo Grande e do interior. A previsão é promover pelo menos 20 leilões até o final deste ano em Mato Grosso do Sul.

