Detran quer romper com empresa que desligou radares no estado

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) anunciou nesta quarta-feira (21) que pretende rescindir o contrato de prestação de serviço com a empresa Perkons, que fornece radares no Estado.

Uma proposta de pagamento do saldo restante, no valor aproximado de R$ 10 milhões, com desconto e em quatro parcelas, foi encaminhada para a empresa na terça-feira (20).

O diretor-presidente do Detran, Luiz Rocha, relembrou que o contrato teve início 2015 e, desde então, R$ 65 milhões foram pagos a empresa, sendo que, apenas este ano, R$ 6,4 milhões já foram repassados. “Temos a intenção de rescindir o contrato e para isso estamos elaborando um novo termo de referência para a contratação de novos equipamentos, similares e com a mesma função, com valores mais em conta”, explicou Rocha.

O diretor-presidente explica ainda que esta é uma medida tomada em conjunto com o governo para a contenção de despesas. “Tomamos essa iniciativa por conta da difícil situação econômica pelo qual passa o País e os Estados. Em nosso Estado não é diferente. Seguimos uma recomendação do governo em priorizar o pagamento para os repasses de saúde, educação e gastos com pessoal para depois ir quitando os contratos”, finalizou.

Em resposta ao JD1 Notícias, a assessoria da Perkons informou que a proposta está sendo analisada pela diretoria. A previsão é que a empresa se posicione oficialmente na quinta-feira (22). O desligamento dos radares será mantido.

Ao todo, são 144 aparelhos de fiscalização eletrônica monitorados pela Perkons que estão instalados em 18 municípios. Do total, 12 estão em Campo Grande, veja os locais:

Deixe seu Comentário

Leia Também