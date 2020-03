Detran anuncia investimentos para melhorar atendimento à população

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) investirá R$ 20 milhões em dois anos na reforma e construção de novas agências no Estado. A informação é do novo diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade e, de acordo com ele, os investimentos têm o objetivo de garantir excelência no atendimento à população.

Durante entrevista coletiva à imprensa nesta quinta-feira (12), ele disse que serão aplicados R$ 2,1 milhões na melhoria e modernização da sinalização. Rudel Trindade anunciou que a sede, localizada na Capital, passará por uma reestruturação emergencial e Três Lagoas vai ganhar uma nova agência.

Rudel afirmou que é um desafio muito grande. ’’Embora esteja voltando para minha área, que sempre foi o transporte e o trânsito, é preciso levar em conta que o Estado cresceu muito. Hoje temos uma frota aproximada de 1,6 milhão de veículos e 1,1 milhão de habilitados. Entendemos que é preciso tratar o nosso cliente de modo digno e eficiente e essa vai ser nossa meta”, diz.

Ainda lembrou das questões que considera como emergenciais a serem resolvidas. “A primeira delas é a necessidade de recapeamento das pistas de testes e do Detranzinho”, afirmou. As outras são os pátios lotados e a necessidade de melhorias nas agências.

O presidente salientou que no início da semana foi escolhida a empresa que irá cuidar do recapeamento de 3.343,6 metros quadrados da pista de teste e 1.691,3 metros quadrados do Detranzinho. A Trento Soluções em Construção Ltda será responsável pelo serviço orçado em R$ 320,4 mil. Rudel garantiu que os trabalhos deverão começar nos próximos dias e que deverá estar pronto no prazo máximo de 60 dias.

Sobre a lotação de pátios, ele lembrou que no ano passado eram 50 mil veículos apreendidos em todo o Mato Grosso do Sul, volume esse que já caiu para pelo menos 30 mil com o início da Operação Limpa Pátio, dos quais, doze mil já estão vendidos e aguardando o fim dos trâmites burocráticos para serem retirados.

Para ele, uma saída pode ser aumentar o número de empresas credenciadas e que tratam do aproveitamento da sucata, que recolham esses volumes dos pátios do interior. “Do jeito que está, estamos perdendo dinheiro e criando foco de mosquito da dengue, mas eu acredito que em seis meses haja uma solução organizada para esse assunto”, comentou.

Trindade também falou com sobre um transtorno que pode vir a ocorrer com cerca de três mil veículos que estão circulando de maneira irregular, pois pagaram o licenciamento e não procuraram as estampadoras para trocar a placa conforme a necessidade. “Cidadão fez o licenciamento e não procurou estampadora para trocar a placa. Agora, está andado com documento de placa nova e circulando com a placa antiga. Se ele for parado pela fiscalização vai ter o veículo apreendido, será multado em R$ 130 e terá pontos na carteira. Queremos fazer esse alerta para as pessoas que se encontram nessa situação que possam regularizar suas pendências”, confirmou.

Durante o encontro com a imprensa, a diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, apresentou os índices de aprovação dos Centros de Formação de Condutores (CFC´s), que passam a constar no site do Detran-MS.

A iniciativa do Departamento em tornar pública a média das autoescolas vem para cumprir a Portaria de número 67, divulgada no final do mês de janeiro, sobre a regulamentação e funcionamento dos Centros de Formação de Condutores.

Para se manter ativo no mercado, cada CFC deve aprovar 60% dos seus alunos nos exames para a emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), seja teórico ou prático.

Segundo a diretora, é importante ressaltar que o índice de aprovação das escolas e as medidas de acompanhamento podem implicar em penalidades dentro de um ano, podendo culminar na não renovação de seu credenciamento.

