Menu
Menu Busca sábado, 14 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
Geral

Detran-MS coloca 164 veículos em leilão com lances de até R$ 5 mil

Certame on-line começa na segunda-feira (16) e inclui motocicletas, carros e sucatas

14 março 2026 - 10h50Taynara Menezes
O leilão será realizado de forma totalmente digitalO leilão será realizado de forma totalmente digital   (Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu um leilão com 164 veículos, entre motocicletas e automóveis, com lances que variam de R$ 1 mil a R$ 5 mil. O certame, realizado de forma on-line, começa na próxima segunda-feira (16) e segue até o dia 30 de março.

A publicação faz parte da quinta remessa de editais de leilão de veículos de 2026, divulgada nesta sexta-feira (13). O certame reúne veículos aptos a voltar à circulação e também sucatas.

Na modalidade de veículos que podem circular, são oferecidos 164 lotes, sendo 127 motocicletas. Entre os destaques está uma Yamaha YS150 Fazer SED 2024/2025, que tem valor aproximado de R$ 16,7 mil, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe), e aparece no leilão com lance inicial de R$ 4.187.

Entre os 37 automóveis disponíveis para voltar à circulação, um Fiat Siena Fire Flex 2008/2009 tem lance inicial de R$ 6.065.

O leilão será realizado de forma totalmente digital, por meio do portal da Marçal Leilões, que disponibiliza fotos dos lotes e o edital completo, com informações sobre os veículos e regras de participação.

No site também é possível conferir os lotes de sucata aproveitável, com 72 veículos, sendo 66 motocicletas e 59 automóveis, além do leilão de inservíveis, com um lote único de 22.270 quilos de material ferroso.

Os interessados em conhecer os veículos presencialmente podem visitar o pátio da AUTOTRAN, no bairro Rita Vieira, nos dias 19, 20 e 21 de março, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os editais também estão disponíveis no portal do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado publicado na sexta-feira (13), entre as páginas 179 e 198.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação / PMMS
Polícia
Polícia descobre mercado usado no esquema de 'disk-drogas' e faz prisões em Campo Grande
Sindicato repudia boletim de ocorrência contra jornalista do JD1 após reportagem
Geral
Sindicato repudia boletim de ocorrência contra jornalista do JD1 após reportagem
SEC publica plano estadual para promover envelhecimento digno e combater o idadismo em MS
Geral
SEC publica plano estadual para promover envelhecimento digno e combater o idadismo em MS
Bilhetes da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena acumulada sorteia neste sábado prêmio de R$ 75 milhões
Na área da conferência, três viaturas e pelo menos 12 guardas civis estarão dedicados à segurança
Geral
COP15 em Campo Grande terá esquema reforçado de segurança e mobilidade
NOTA DE ESCLARECIMENTO PÚBLICA
Geral
NOTA DE ESCLARECIMENTO PÚBLICA
Parque Tecnológico de Ponta Porã é inaugurado com foco em inovação e geração de emprego
Geral
Parque Tecnológico de Ponta Porã é inaugurado com foco em inovação e geração de emprego
A capacitação segue os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
Geral
TJMS abre inscrições para curso gratuito de preparação à adoção
Homem que matou jovem com machadinha em aldeia de Amambai pega 32 anos de prisão
Interior
Homem que matou jovem com machadinha em aldeia de Amambai pega 32 anos de prisão
Deputado e correligionários - Foto: Sarah Chaves
Política
Paulo Duarte quer encontro com a direção nacional do PSB antes de sair do partido

Mais Lidas

Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Assassinato brutal de mulher no Los Angeles: réus são absolvidos e crime fica impune
Crime aconteceu no Portal da Lagoa, em Campo Grande
Polícia
Jovem é assassinado a tiros na frente de casa em bairro de Campo Grande
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Mais Social é um programa para famílias em situação de vulnerabilidade
Polícia
Governo de MS investiga fraude no programa Mais Social e exonera servidora