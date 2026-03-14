Detran-MS coloca 164 veículos em leilão com lances de até R$ 5 mil

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu um leilão com 164 veículos, entre motocicletas e automóveis, com lances que variam de R$ 1 mil a R$ 5 mil. O certame, realizado de forma on-line, começa na próxima segunda-feira (16) e segue até o dia 30 de março.

A publicação faz parte da quinta remessa de editais de leilão de veículos de 2026, divulgada nesta sexta-feira (13). O certame reúne veículos aptos a voltar à circulação e também sucatas.

Na modalidade de veículos que podem circular, são oferecidos 164 lotes, sendo 127 motocicletas. Entre os destaques está uma Yamaha YS150 Fazer SED 2024/2025, que tem valor aproximado de R$ 16,7 mil, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe), e aparece no leilão com lance inicial de R$ 4.187.

Entre os 37 automóveis disponíveis para voltar à circulação, um Fiat Siena Fire Flex 2008/2009 tem lance inicial de R$ 6.065.

O leilão será realizado de forma totalmente digital, por meio do portal da Marçal Leilões, que disponibiliza fotos dos lotes e o edital completo, com informações sobre os veículos e regras de participação.

No site também é possível conferir os lotes de sucata aproveitável, com 72 veículos, sendo 66 motocicletas e 59 automóveis, além do leilão de inservíveis, com um lote único de 22.270 quilos de material ferroso.

Os interessados em conhecer os veículos presencialmente podem visitar o pátio da AUTOTRAN, no bairro Rita Vieira, nos dias 19, 20 e 21 de março, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os editais também estão disponíveis no portal do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado publicado na sexta-feira (13), entre as páginas 179 e 198.

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