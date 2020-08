Detran perde servidor para o coronavírus: “Funcionário exemplar”

O servidor de carreira do Detran-MS, Geraldo Alves Vória, 64 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (14) após cinco dias de internação no Hospital Regional de Aquidauna com diagnóstico de Covid-19.

Em nota, o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, lamentou a perda do servidor que ele nomeia como “funcionário exemplar”. “Todos nós estamos entristecidos, enlutados, mas com o dever de honrar o compromisso de dedicação do nosso amigo Vória”, afirmou com muito pesar Trindade.

A agência do Detran-MS de Aquidauana está com atendimento suspenso desde a quinta-feira (13) e os clientes estão sendo orientados a procurar a unidade de Anastácio, distante cinco quilômetros. Enquanto isso, os demais servidores da agência aguardam resultado de teste de Covid-19.

Os clientes que tinham atendimento agendado serão procurados por equipe do Departamento para orientações.

Devido às normas de biossegurança apresentadas pelas autoridades de saúde, o servidor deverá ser enterrado sem que seja feito um funeral. O corpo deverá ser levado para o Cemitério Municipal da cidade.

