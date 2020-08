Ex-ouvidor geral, Eduardo Haddad morre de coronavírus

O advogado e ex-ouvidor geral de Campo Grande, Eduardo Haddad Filho, morreu nesta quinta-feira (13), vítima do novo coronavírus.

Em nota, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Karmouche, lamentou a morte do advogado. “Eduardo Haddad Filho foi um advogado que muito contribuiu para a nossa entidade e para o serviço público de Campo Grande. A OAB/MS está profundamente consternada com esse passamento”.

Nas redes sociais, familiares e amigos também lamentam a perda do ex-ouvidor-geral da capital. Eduardo morre menos de um mês depois de seu irmão, Silvio Haddad, que perdeu a luta contra o câncer no final de julho.

O sepultamento ocorrerá às 15 horas, no cemitério Jardim das Primaveras.

