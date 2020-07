Silvio Haddad será velado neste domingo

Saiba Mais Geral Morre aos 64 anos o médico Silvio Haddad

O médico Silvio Haddad que faleceu neste sábado (25), aos 64 anos, será velado no domingo (26) das 10h ao 12h.



O velório será na avenida Bandeirantes número 226, recebendo no máximo 10 pessoas na capela por vez. Em seguida o corpo de Silvio segue para São Paulo onde será cremado, seguindo o desejo do médico.

