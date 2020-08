Prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo e dois filhos estão com coronavírus

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã News

O prefeito de Ponta Porã Hélio Peluffo de 62 anos e dois filhos dele testaram positivo para Covid-19, de acorrdo com uma publicação do parlamentar.

Através de seu perfil no Fecebook, Peluffo escreveu que fez o exame em teste rápido no Corpo de Bombeiros às 11h e agora está em isolamento domiciliar.

De acordo com o Ponta Porã News, a assessoria do prefeito disse que dois filhos dele também estão com coronavírus, mas assintomáticos e juntamente com o pai, cumprem isolamento social em casa. A esposa do prefeito não teria sido acometida pelo vírus, mas pessoas próximas a família que apresentam sintomas passarão por exames.

O prefeito teve toda a agenda no gabinete e de visitas a obras suspensa e vai despachar o que for necessário de forma online e manterá por telefone os contatos mais urgentes com assessores e secretários.

Deixe seu Comentário

Leia Também