Detran vai remover veículos para pátios terceirizados na segunda-feira

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) dará início nesta segunda-feira (11), à transferência de aproximadamente 1,8 mil veículos do pátio para as empresas Autotran Transporte e Serviços Rodoviários Eireli e a AL Industrial Ltda, credenciadas para o depósito e guarda dos veículos recolhidos pelo Departamento.

Atualmente, há 48.822 veículos apreendidos em pátios no Mato Grosso do Sul, sendo 19.496 apenas na capital. Pensando na superlotação dos espaços, tanto em Campo Grande quanto no interior, o Detran passou a credenciar empresas privadas que possam oferecer o serviço. A portaria “N” número 33, que estabelece normas para o credenciamento das empresas foi publicada na edição do dia 13 de agosto de 2018 do Diário Oficial do Estado.

Segundo a gerente regional do Detran-MS, Loretta Figueiredo, inicialmente as empresas irão receber alguns veículos do pátio na capital. “O intuito é que outras empresas regionais se credenciem para atender a demanda do interior”, explica.

Segundo o membro da Comissão de empresas privadas responsáveis pela prestação de serviços de depósito do Detran-MS, Arioldo Centurião, para o credenciamento, as empresas precisam passar por uma rigorosa avaliação conforme regulamentado. “Os critérios avaliados foram os de idoneidade e capacitação jurídica, capacidade teórica, quadro de pessoal, instalação do imóvel e impedimentos e proibições ao credenciamento. O período de credenciamento terá a duração de 24 meses podendo ser renovado por igual período conforme as exigências da lei”, concluiu.

Haverá uma comunicação no diário oficial de remoção dos veículos para o depósito, para que os usuários saibam onde localizar. As empresas começam a receber veículos recolhidos nas blitzes a partir do dia 15 de março.

Endereços

Autotran Transporte e Serviços Rodoviários Eireli - Avenida: Gury Marques, 7.155

Al Industrial Ltda - Trecho Anel Rodoviário, 14.616

