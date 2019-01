Consulta de pagamentos e guias congestionam sistema do Detran-MS

As agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) estão com lentidão no sistema e serviços de WebService congestionados nesta quinta-feira (31).

O motivo para tal fato é o alto número de consultas neste último dia de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com desconto de 15% em cota única. O pagamento de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores (DPVAT), também está gerando uma quantidade grande de consultas.

Conforme o Detran-MS, o congestionamento da rede detran/sgi prejudica alguns procedimentos, gerando lentidão nos serviços junto a ICE (exames médicos), consultas no site e aplicativo e vistoria nas Empresas credenciadas em vistoria de veículos (ECVs).

De acordo com o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Roberto Alencar, o setor de informática do órgão já está ajustando os sistemas para a solução da problemática.

Horário reduzido

Em nota o departamento informou também que o atendimento dos shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês terão o horário reduzido em uma hora nesta quinta-feira (31). O horário normal de atendimento desses dois locais é das 10h - 22h, mas, hoje especialmente será das 10h às 21h.

A medida se faz necessária em função do último dia para o pagamento do IPVA. Segundo a gerente regional do Detran-MS, Loretta Figueiredo, a intenção é que os usuários que estão dentro das agências possam ser atendidos em tempo hábil.

