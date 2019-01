Embriagado, motorista fura barreira do Detran

O estudante Pedro Paulo Cavanha, 26 anos, foi preso no último domingo (26) após furar a barreira de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Segundo informações, o condutor estava em um veículo Gol branco, e acabou furando o bloqueio na rotatória da avenida do Poeta, dentro do Parque dos Poderes. Em alta velocidade o rapaz chegou até os altos da avenida Afonso Pena, onde acabou sendo parado pelo agentes do Detran que o seguiam.

O caso ocorreu por volta das 18h30 e de acordo com o agente de trânsito, o estudante estava tão alcoolizado que não conseguia nem sair do veículo. Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMtran) foram acionados e realizaram o teste do bafômetro, que acabou constatando 0,73 mg de álcool por litro de sangue.

Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), Centro, que determinou uma fiança no valor de um salário mínimo ao motorista. Em conversa com os agentes Pedro chegou a mencionar que vinha de um bairro, onde foi buscar a namorada e seguiam para uma festa.

De sexta-feira até o domingo, foram registrados 20 boletins de ocorrência por alcoolemia na capital. Se comparado com o mesmo fim de semana do ano passado, o número é 285% maior, já que o saldo de 2018 foi de sete ocorrências por este mesmo motivo.

O militar ressalta ainda que, dirigir sob efeito de bebida alcoólica é uma infração gravíssima, podendo configurar crime de acordo com cada caso. O condutor que for pego em flagrante terá a habilitação recolhida pelo Detran e o veículo será retido até que um motorista habilitado se dirija até o local. A multa aplicada é de R$ 2.934,70.

