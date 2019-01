Operação do Detran flagra 150 veículos em excesso de velocidade

Câmeras do Detran capturaram, na manhã de terça-feira (15), cerca de 150 veículos trafegando em alta velocidade nos altos da avenida Afonso Pena, localizado no Parque dos Poderes. O radar constatou os excessos de velocidade entre o horário das 9h às 11h da manhã.

As imagens foram vistas durante uma operação de rotina feito pelo Departamento em conjunto com Polícia Militar de Trânsito de Mato Grosso do Sul (PMTran-MS). Dentro das gravações, um veículo da marca Porshe e uma caminhonete Mitsubishi Trition foram flagradas em extrema velocidade, com 95 e 113 km/h.

Segundo o chefe de fiscalização do Detran, André Canuto, essas operações são rotineiras e sempre são flagrados casos de excessos de velocidade dentro do perímetro. Ele ressalta que em situações como esta, que aconteceu com o Porshe, o motorista não tem concisciencia que andar em tal velocidade coloca em risco a sua vida e dos demais.

Canuto lembra que o Porshe tem que respeitar os limites de circulação na cidade e as altas velocidades devem ser limitadas aos autódromos, não às rodoviárias, tampouco as urbanas. A multa, nestes casos, é gravíssima com valor de R$ 880, 41 e os condutores terão sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

