Luiz Rocha deve trocar a Sanesul pelo Detran

O diretor-presidente da Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e ex-prefeito de Laguna Carapã, Luiz Carlos da Rocha Lima, deve trocar de endereço, isso porque, ele é cotado para assumir o Detran-MS.

Nos bastidores palacianos, já se da a alteração como certa.

Trajetória

Luiz Carlos Rocha Lima foi diretor do Sindicato Rural de Ponta Porã, da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

Ele exerceu o cargo de secretário municipal de administração e finanças de Laguna Carapã durante quatro anos e foi prefeito do município por dois mandatos.

