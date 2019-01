Curso de reciclagem online do Detran é suspenso após sistema ser invadido

Da redação com assessoria

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) esta com o curso de reciclagem online suspenso desde a última sexta-feira (18), após o site da Fundação de Apoio à Cultura e Ensino (FAPEC) prestadora do serviço, ser invadido.

Com motivo de precaução e manter intacto os dados, o setor de Tecnologia da Informação do Departamento, removeu o site do ar até que a solução seja encontrada.

O órgão ressalta aos alunos que estão com o curso em andamento, o prazo de expiração será adiado assim que o sistema voltar ao ar.

Para saber mais informações é necessário entrar em contato através do 0800-647.1890 (ligação apenas de telefones fixos) ou pelo e-mail [email protected]

Fapec explica

Por meio de nota encaminhada à assessoria do Detran-MS, a Fapec explica que ela e sua empresa contratada garantem total segurança e transparência na execução dos serviços prestados.

"Dessa maneira, os recentes ataques ao site Detran EAD, por um grupo de Hackers, não gerou nenhum tipo de prejuízo aos dados que estão protegidos pelo sistema. O ataque apenas desfigurou o site. O sigilo dos dados foi totalmente mantido, comprovando a excelência no serviço de proteção de informações realizados pela Fundação", explicou em nota.

A Fapec informa ainda que as devidas medidas legais foram tomadas e que estão trabalhando para que o serviço online seja restabelecido o mais rápido possível.

