Detran-MS reduz horário de atendimento em duas agências

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que as agências dos shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês terão atendimento reduzido em uma hora nesta quinta-feira (31) devido ao último dia para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)

De acordo com a assessoria de comunicação do Detran-MS, hoje é o último dia para pagamento do IPVA integral ou parcelado com desconto, o que gera um aumento na movimentação das agências.

Segundo a gerente regional do Detran-MS, Loretta Figueiredo, a intenção é que os usuários que estão dentro das agências possam ser atendidos em tempo hábil. Com a mudança, que acontece somente nesta quinta-feira, o horário das agências dos shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês será das 10h às 21h.

