Diretores da Fecomércio tomam posse na Junta Comercial de MS

Os diretores Adilson Puertes e Ricardo Kuninari representarão a Fecomércio perante a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul no mandato 2019/2023. Eles foram reconduzidos ao cargo de Vogais para o segundo mandato nesta segunda-feira (04), sendo que o empresário Adilson Puertes assume, nesta gestão, o cargo de presidente do vocalato.

Ele destacou a importância do órgão para o desenvolvimento da economia do Estado e os avanços do órgão, principalmente com a implantação da digitalização, ocorrida em outubro do ano passado, quando todos os processos passaram a ser realizados em ambiente virtual, facilitando o acesso aos serviços da Junta. “É uma das poucas Juntas digitais do nosso País. Antes os processos podiam durar semanas; agora, pouco mais de 24 horas e, isso é importante para a economia do nosso País”, explica.

O empresário Ricardo Kuninari destacou a importância de participar do Colegiado: "além de ser importante do ponto de vista pessoal, para a instituição Fecomércio é necessário ter um representante que defenda os interesses do empresário do setor terciário."

O papel dos vogais

O Vogal exerce, entre outras funções, a importante atribuição de examinar os atos empresariais, sujeitos ao regime de decisão colegiada, os pedidos de reconsideração e integrar grupos de trabalho ou comissões. A atuação do Conselho de Vogais da Junta Comercial busca garantir a publicidade, autenticidade e segurança aos atos jurídicos, contribuindo dessa forma para a geração de riqueza e trabalho para o Estado de Mato Grosso do Sul.

