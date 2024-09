Disney+ começa a bloquear o compartilhamento de senhas

A Disney+, plataforma de streaming da gigante do entretenimento, está seguindo os mesmos passos de sua competidora, a Netflix, e começou a proibir o compartilhamento de senhas na plataforma.

A empresa anunciou o lançamento do “programa de compartilhamento pago” para usuários nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo. Com a nova regra, assinantes que desejam compartilhar a senha precisarão pagar, no plano Disney+ Basic, o valor de US$ 6,99 por mês, e no plano Disney+ Premium, US$ 9,99 mensais para adicionar uma pessoa como membro extra.

No entanto, cada conta poderá adicionar apenas um membro extra, limitando assim o alcance do compartilhamento.

Para determinar o que constitui um “núcleo familiar”, o Disney+ analisará a atividade da assinatura, os dispositivos vinculados à conta e a conexão de internet utilizada.

