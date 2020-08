Durante brincadeira, criança cai em buraco de 2 metros e fica soterrada

Marcos Tenório, com informações do site Rádio Caçula

Na noite deste sábado (29) uma criança ficou soterradapor cerca de 2 horas, após cair em um buraco em um canteiro de obras de uma residência, em Brasilândia (MS). A criança brincava com os amigos quando aconteceu o acidente.

Segundo o site Rádio Caçula, o acidente aconteceu por volta das 19 horas deste sábado (29) a polícia foi acionada e o pai da criança em um ato de desespero tentou escavar ao lado um outro buraco para resgatar o filho.

Ele foi orientado pelos policiais presentes que poderia acabar causando um desmoronamento em cima da criança terminando por soterra-la. Com a situação controlada, deu-se início correto da escavação com o auxílio do pai da vítima. A criança recebeu orientação para que desse as mãos a um dos policiais que estava no resgate para não ser soterrada por completo.

Após 30 minutos de trabalho, a criança foi resgatada. foi O pai entrou na fundação pela lateral da escavação e auxiliou na retirada de uma coluna de terra que prendia e pressionava as pernas e o quadril da vítima.

A criança sofre ferimentos o quadril por causa da pressão devido ao soterramento.

