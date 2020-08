Em MS, limpeza de lagoa resulta em 13 caminhões de lixo

Foram retirados 13 caminhões de lixo após a limpeza de uma lagoa no interior de Mato Grosso do Sul. O fato aconteceu na cidade de Três Lagoas, conhecida pelos lagos que dão o nome à cidade. Durante o trabalho, também foram feitos trabalho de fiscalização para coibir queimadas e o trafico de drogas na região do local conhecido como Segunda Lagoa.

Segundo a secretária de Meio Ambiente e Agronegócio, Maysa Costa, apesar do trabalho constante das equipes no local, todas as vezes que ele é realizado o volume é grande. "Este continua sendo o grande problema que a gente enfrenta para manter a conservação da Segunda Lagoa. Em qualquer época estamos limpando as caixas de contenção e recolhendo todo tipo de despejo sólido do local", lamentou.

E complementou dizendo que, “em média, foram 200 sacos de lixo de 100 litros, e isso já representa um risco muito grande de contaminação da água e da fauna local", completou.

Queimadas

Desde o ano passado, as reclamações referentes à Segunda Lagoa praticamente zeraram em relação a focos de incêndio. A força tarefa de limpeza e revitalização do local colocou um fim nas queimadas, além da circulação de usuários de drogas.

Assoreamento

Sem chuva desde maio, o nível da água baixou. Para evitar o assoreamento da lagoa, as equipes realizaram a retirada do acúmulo de terra das margens e também ao redor das tubulações da bomba que manda água para a Lagoa Maior.

"Todo este trabalho é nosso dever de casa. Com nossa própria mão de obra e maquinários estamos dando a devida atenção e valor à nossa Segunda Lagoa, sem contar que isso beneficia às famílias que moram ao redor. Já estamos muito felizes por termos acabado com as queimadas já há um ano", concluiu.

