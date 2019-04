Em sessão solene, jornalistas serão homenageados

Jornalistas serão homenageados pelos vereadores, em Sessão Solene, na Câmara Municipal de Campo Grande, nesta quarta-feira (10), a partir das 19h. Os profissionais da imprensa serão agraciados com a Medalha Legislativa Priscilla Sampaio, alusiva ao Dia do Jornalista, celebrado no último domingo (7).

A solenidade desta quarta-feira será presidida pelo vereador Eduardo Romero, que também é jornalista. A Sessão Solene e as celebrações do Dia do Jornalista foram instituídas pela lei 4.828/10, Resoluções 1.210/15 e 1.282/18.

A proposta instituindo a Medalha é de autoria do vereador Carlão. Na justifica da Resolução destaca-se a importância de homenagear os profissionais do jornalista, considerando sua relevância e os desafios permanentes, que vão além de avanços tecnológicos e novos meios.

A Medalha Legislativa recebe o nome da jornalista “Priscilla Sampaio”, que morreu no dia 30 de setembro de 2015. Priscilla tinha destaque em várias áreas, dedicava-se à música, igreja e família. Fazia parte da Emissora TV Morena há sete anos, onde foi produtora, repórter e apresentadora. Como chefe de reportagem cuidava das pautas, preparando com os produtores os assuntos que os repórteres iriam gravar nas ruas. Antes de seu falecimento aos 32 anos, ela apresentava o MS Rural e a previsão do tempo no MSTV 2ª Edição.

Confira abaixo a lista de homenageados:

Ademir Santana - Luiz Roberto de Holanda Mendonça e Moisés Palácios Rodrigues

Ayrton Araújo do PT - Anna Célia de Almeida Gomes e Mirian Eloah Machado

Betinho - Cristina Ramos da Silva Ribeiro e Maria Aparecida da Silva Pereira

Carlão - Osvaldo Nóbrega dos Santos e Renata Kelly Volpe

Cazuza - Marithê Santos Lopes e Paula Maciulevicius de Oliveira Brasil

Chiquinho Telles - Josimar Aguirre Palácio e Lúcia Silva dos Santos

Delegado Wellington - Fabiano Gomes de Arruda Silva e Jaqueline Naujorks

Dharleng Campos - Raul Peterson Ruffo e Mariana de Sousa Anjos

Dr. Antonio Cruz - Francisco de Assis Menezes Júnior

Dr. Cury - Karine Cortez e Edilene Borges de Carvalho Santos

Dr. Loester - Eliezer David de Medeiros e Gabriela Renata Gimenes Couto

Dr. Wilson Sami - Rosimeyre Alves Rodrigues e José Roberto dos Santos

Eduardo Romero - Eliane Ferreira de Souza e Ana Lívia Tavares da Silva

Enfermeira Cida Amaral - Renata dos Santos e Milton Ribeiro Rodrigues De Sá

Fritz - Jéssika Machado e Camilla Cordeiro Vilanova

Gilmar da Cruz- Viviane Freitas e Danielly Cabral Barbosa Baldi

João Cesar Mattogrosso - Alana Regina Diana Portela e Rodrigo Donisete Grando

Junior Longo - Sarah Santos de Jesus e Flavia Eloyza Roncolato Galdiole do Nascimento

Odilon de Oliveira - Lívia Machado Infante Vieira Pinesso e Adriano Hany Reis Isoud

Otavio Trad - Antonio Gustavo Elias Agappito e Rafael Ribeiro Emiliano

Papy - João Carlos Marchezan e Luciana Bomfim Daige Taveira

Pr. Jeremias Flores - Vivian Krajewski e Silvio Ferreira

Valdir Gomes - Gisllane Leite das Virgens de Moura Bluma

Veterinário Francisco - Débora Bordin e Rafael Domingos Fernandes

Vinicius Siqueira - Elaine Cristina Valdez Cardoso de Freitas e Tayanara Andrade de Oliveira

William Maksoud - Cristiany Pazeto Lopes e Elizabeth Cristina Oliveira Moreira

Câmara Municipal: Maria Antonietta Maksoud; Luane Morais Leite Antunes; William Lima Franco; Kelson Rodrigues dos Santos Carvalho; Guto Dobes; Maureen Mattiello; Átila Eugênio Rosa Rocha; Flávia Pinto Leimgruber; Edevaldo Nascimento; Rejane Amorim Monteiro Mishima; Paulline Carrilho; Lidiane Regina Kaspary Kober Villarinho; Claudia Malini Gaigher Bucker; Rosa do Carmo Batista Amorim Cabral; Natalia Rafael Yahn; Liziane Carla Furlan Berrocal; Roberto Higa.

Serviço

A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1600, bairro Jatiuka Park, na quarta-feira, 10 de abril, às 19h.

