Jornalistas promovem workshop “Inove sua imagem”, na capital

Com o crescimento do mercado digital, muitas marcas e profissionais tiveram que redesenhar suas estratégias para as novas formas de divulgação. Hoje, saber se posicionar e utilizar bem as mídias digitais, ainda mais com concorrência, é a principal estratégia que levará você e seu produto serem reconhecidos e ainda, gerar grandes vendas.

Pensando nisso, as jornalistas Alessandra Frazão e Lyra Libero resolveram promover o Workshop “Inove sua Imagem” no dia 28 de março a partir das 18h30 na Casa Nuvem.

O workshop irá abordar estratégias de Marketing Pessoal e Digital como por exemplo, branding pessoal, utilização do LinkedIn, como usar o Facebook e Instagram para empreendedores e pessoas físicas. E ainda, aprender a falar em público, gravar vídeos, como mudar sua mentalidade frente à inovações das redes sociais e como se vender mais e melhor.

O convite que custa R$ 50,00 pode ser adquirido por meio do site de compras Sympla clicando aqui ou no Instagram da Casa Nuvem e das profissionais.

Podem participar estudantes, profissionais da área e pessoas interessadas em aprender e atualizar as estratégias de marketing digital e pessoal.

