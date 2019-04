“Em tempos de crise a solução é inovar”, diz empresária

Em meio as tantas crises econômicas que o país vem passando, muitos empresários têm se renovado e ousado para driblar as dificuldades financeiras. No interior do estado, mais precisamente em Naviraí, Monique Lima de Abreu, 32 anos, investiu em doces há dois anos e atualmente se considera uma mulher de sucesso.

Monique contou que depois de sua separação se viu em um momento difícil, pois teria que assumir muitas coisas sozinhas. Além do término do casamento ela estava desempregada, outra situação que preocupava a empresária era a falta de estudos, pois nunca havia frequentado uma universidade.

Mas com muita garra e determinação, Monique resolveu ousar e pensou em um caminho que poderia trilhar. “Como sempre amei cozinhar, curiosa vi um curso de doces em Campo Grande no Senac. Investi no curso e me apaixonei”, lembrou.

“No início comecei vender em lojas para amigas depois percebi que eu tinha potencial para eventos. Assim aos poucos comecei atender festinhas de 300 doces e hoje, com dois anos no ramo, atendo eventos de 2.700 doces”, acrescentou.

Para a empresária o início do seu negócio não foi difícil, pois ela estava preparada para enfrentar qualquer dificuldade. “Ninguém começa grande, então o que me esperava pela frente. Deus não me deixou recuar”, afirmou.

O prazer de um trabalho finalizado

Ao terminar um trabalho, ou seja, uma encomenda, com jornadas que podem chegar até 20 horas de dedicação, Monique revela que a satisfação é imensa. Antes de investir na carreira de doceira a microempresária trabalhou em um cartório como caixa e atendente, ela afirma que nunca pensou em desistir da nova carreira, pois nos trabalhos anteriores também teve problemas e nunca parou de trabalhar.

“Eu ouço falar na crise sim, mas não fixo nela, porque no meu trabalho, como qualquer outro, tenho que inovar, procurar novidades, ter o melhor preço e não perder a qualidade”, comentou.

Invenção própria

Em uma dessa inovações, Monique Lima fez um experimento – um novo doce –, que já é um sucesso em sua região. “Sou bem curiosa procuro seguir vários chef’s de confeitarias e assim aprendo algumas técnicas”, explicou.

E com sua curiosidade ela criou um doce novo, o "brigadeiro caramelizado". “Foi algo meio sem querer. Um dia estava fazendo outros doces como a bala baiana de caramelo e ao mesmo tempo brigadeiro e logo resolvi jogar ele na calda de caramelo, a textura ficou "show" e sabor super bom. Assim surgiu o novo brigadeiro”, lembrou.

Monique garante que em Naviraí ela tem grande prestígio pela qualidade e beleza dos doces e também pelas variedades de 25 tipos de brigadeiros o que, segundo ela, ajuda muito ter nos ventos em que atende, como casamento, festas de 15 anos e aniversário infantil. A microempresária, além de atender em sua cidade, também atende clientes em Dourados e agora está de olho na capital, Campo Grande.

Aos que estão iniciando algo próprio a empreendedora aconselha que todos tenham muita coragem. “Hoje em dia vivemos em um país instável economicamente e isso não nos traz segurança. E você sendo dona do seu próprio negocia te faz mais confiante na sua segurança”, comentou.

“Devemos ter os pés no chão, eu comecei sem imaginar que hoje seria o que sou. Ainda preciso crescer mais, já sou uma microempresária, tenho o MEI. E vale a pena a área da gastronomia e confeitaria que está a cada dia mais abrindo portas à todos”, finalizou.

Monique disse ainda que pretende, um dia, gerar empregos com sua própria franquia e ajudar muitas pessoas que se interessam pelo ramo de doces. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da profissional pode visitar o seu instagran – mo.limma – ou Facebook – Monique Lima.

