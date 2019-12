Energisa nega ser líder de reclamações

A Energisa Mato Grosso do Sul emitiu uma nota discordando do ranking publicado pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), onde ocupa o 1º lugar com 2346 reclamações.

A concessionária de energia afirmou que dados oficiais do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) contabilizam 1.171 reclamações de janeiro a novembro deste ano, e dessas, apenas 33 procedentes, menos de 3%.

Segundo a empresa, se comparando a 2018, há uma redução de 72,5% no número de reclamações.

“O compromisso da Energisa é melhorar cada vez mais a prestação de serviços e, assim, contribuir com o bem-estar da população.”

Pesquisa

Na pesquisa do Procon-MS, os tipos de empresas que mais sofreram reclamações foram as servidoras de energia elétrica com 2.796, supermercados, padarias e locadoras com 2.240 e de telefonia celular com 2.091.

Nas reclamações, os clientes mais reclamavam de cobrança indevida ou abusiva, contratos e orçamentos, produtos com vícios, não cumprimento ou alteração de contratos e recusa injustificada na prestação de serviços.

Deixe seu Comentário

Leia Também