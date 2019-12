"Receita de Mestre", campanha da Energisa vai até sexta-feira

A Energisa continua com a campanha de negociação Receita de Mestre até esta sexta-feira (27), para quem tem contas de energia em atraso e deseja começar o ano tranquilo. Desde o dia 12 de novembro, a concessionária de energia negocia os débitos dos clientes.

Até o dia 19 de dezembro mais de 10.400 pessoas aproveitaram a oportunidade para acertar as contas com a concessionária. Foram negociadas R$ 14,2 milhões em dívidas em todo o Estado.

Jonas Ortiz, coordenador Comercial da Energisa, afirma que essa campanha tem como objetivo atender os clientes com uma ou mais faturas com mais de 30 dias em atraso, oferecendo oportunidade diferenciada para terminar o ano sem o nome negativado e evitando cortes de energia. ‘’Queremos fazer a diferença na vida dessas famílias”, explicou.

A campanha garante desconto de 100% dos encargos para pagamentos à vista e possibilidade de parcelamento em até 60 meses, com desconto de até 50% dos encargos e parcela mínima de R$ 20. As condições estão sujeitas a análise, e a negociação do pagamento dos débitos pode ser feita pelo titular, munido do documento de identificação.

Ano novo pode começar com nome limpo e também com a leveza que merece. Clientes interessados podem realizar as negociações no Call Center pelo número 0800 722 72 72 e também presencialmente nas agências de atendimento.

Em Campo Grande, Corumbá e Dourados o horário especial de atendimento das agências é das 8h às 12h. As demais agências do interior funcionam das 7h30 às 11h30. Exceto em Douradina e Taquarussu, que estarão fechadas.

Cadastro na Tarifa Social

Os clientes que já fizeram a negociação e estão com a conta de energia em dia, podem se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica, garantindo economia de até 65% nas próximas faturas.

Essa tarifa especial é voltada para pessoas cadastradas em programas sociais do governo federal, desempregadas, autônomos como diaristas e pedreiros. O pré-requisito é que sejam pessoas de baixa renda e tenham o cadastro no Número de Identificação Social (NIS) ou Número de Benefício (NB) atualizado.

Em Mato Grosso do Sul, existe um número expressivo de famílias que têm o direito, mas ainda não fizeram o cadastro. Ao todo, 87 mil famílias estão aptas a obter o desconto. Destas, 28 mil são de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também